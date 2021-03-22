Две статьи в УК за пьяное вождение: теперь наказания не избежать

В Украине 17 марта 2021 года вступил в силу закон, который дополнил УК Украины статьей 286-1, предусматривающей наказание за пьяное вождение. Но в УК уже была одна статья 286-1 за пьяное вождение. Создалась парадоксальная ситуация, но Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности нашел выход…

После 17 марта в УК Украины было две одинаковые статьи, но с разным смыслом. Предполагалось, что это создаст определенные проблемы у полицейских и судей.

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, обсудил этот вопрос и дал разъяснение.

Комитет считает, что с 3 июля 2020 года статья 286-1 исключена из Уголовного Кодекса Украины. Таким образом, Комитет говорит, что с 17 марта 2021 года Уголовный Кодекс дополнен новой статьей 286-1, которую надлежит применять в редакции Закона № 1231-IX.