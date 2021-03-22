В Украине хотят запретить машины с ДВС: детали

Министерство инфраструктуры и Команда поддержки реформ разрабатывают законопроект, согласно которому поэтапно запретят ввоз в Украину автомобилей с ДВС. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на Директорат цифровой трансформации.

В Украине хотят запретить машины с ДВС: детали

В частности, уже через шесть лет в Украине могут запретить использование отдельных категорий автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2038 году в нашей стране могут запретить все машины с ДВС, как новые, так и б/у.

Если идею чиновников Министерства инфраструктуры одобрит правительство, а потом утвердят народные депутаты Верховной рады, то уже с 2028 года в Украине вне закона окажутся б/у автомобили с дизельными моторами.

Министерство инфраструктуры считает, что планы по запрету автомобилей с ДВС в нашей стране является вполне реалистичными. Правда, для этого нужно будет сделать ещё очень многое. Например, создать хорошо развитую инфраструктуру для электромобилей.

Ранее стало известно, что электромобили компании Toyota будут подзаряжаться всего за 10 минут. Речь идет про машины на твердотельной батарее.


Максимов Віталій, Тудей

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