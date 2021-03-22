В Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранате

В Житомире неадекватный водитель пытался скрыться от полицейских, остановивших его за нарушение правил дорожного движения, совершил ДТП и, в конце концов, выйдя из автомобиля, подорвался на гранате.

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, информирует пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что около 23:14 в воскресенье, 21 марта, правоохранители остановили автомобиль на площади Победы в Житомире. За рулем находился 35-летний местный житель, который до этого неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав. По требованию полицейских предоставить документы водитель заблокировался в салоне автомобиля.

"В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил с собой", - сообщил начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.

Когда полицейские попытались открыть двери автомобиля, водитель начал движение и пытался скрыться от правоохранителей, выехав за границу областного центра. В Житомирском и соседних районах была введена спецоперация. Затем водитель вернулся в Житомир, где совершил столкновение с припаркованным автомобилем по улице Героев Базара.

"После этого водитель вышел из салона с предметом, похожим на гранату, в руках. При попытке полицейских успокоить мужчину и уговорить его прекратить противоправные действия, боеприпас взорвался", - сообщили в полиции.

В результате мужчина получил травму в виде травматической ампутации правого предплечья, множественные рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Он был доставлен в реанимационное отделение.

"По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку. Думаю, что от недостатка навыков поведения, а также неадекватности состояния, намерение не смог осуществить", - отметил начальник областной полиции.

Правоохранители добавили, что у мужчины был изъят порошок, вероятно, наркотического состава.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами), 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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