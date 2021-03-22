Кабмин пересмотрел транспортные ограничения для "красных" зон

Режим работы общественного транспорта будут определять по каждому региону отдельно.

Кабмин пересмотрел транспортные ограничения для "красных" зон
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 22 марта, пересмотрел транспортные ограничения для "красной" карантинной зоны, после того, как туда попали Киев и Одесса.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон». Так, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень «красных зон» по решению Минздрава", - говорится в заявлении.

Решение о введении ограничений будет вводиться государственной или региональными комиссиями по ТЭБ и ЧС с учетом "факторов риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта".

Поэтому пока в Киеве и Одесской областях не будет вводиться никаких ограничений на высадку/посадку пассажиров.

Напомним, что пока в "красную" зону не попали Киев и Одесса, правительство требовало от регионов останавливать регулярные перевозки общественным и железнодорожным транспортом. Столица и крупнейший город юга Украины войдут в "красную" зону с 23 марта.

Сейчас (с 20 марта) в Киеве по решению столичной комиссии ТЭБ и ЧС общественный транспорт может принимать пассажиров только на половину сидячих мест, в Одессе - количество пассажиров должно быть ограничено количеством мест для сидения. Железнодорожный транспорт работает без ограничений.

Мэрия Киева предупреждала, что остановка транспорта в Киеве приведет к коллапсу.

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