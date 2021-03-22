МВД предложит водителям зарабатывать на нарушителях ПДД

МВД разрабатывает законопроект, который предусматривает внедрение в Украине новой системы контроля за нарушителями правил дорожного движения. Водители будут получать процент от штрафа, выписанного за нарушение ПДД, о котором они сообщат.

МВД предложит водителям зарабатывать на нарушителях ПДД

Про разработку нового законопроекта рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Мобильное приложение даст возможность водителям фиксировать нарушение ПДД другими участниками дорожного движения и сообщать об этом в полицию. За это они будут получать деньги – процент от выписанного штрафа.

По словам Геращенко, сумма «гонорара» составит 10% от штрафа. Учитывая, что в последнее время в Украине штрафы за нарушения ПДД значительно увеличились, бдительные водители могут получить неплохой дополнительный заработок.

В МВД пока еще работают над новой системой. Утверждается, что она будет максимально простой, чтобы не отвлекать водителей от дороги. Правоохранители считают, что это нововведение поможет в разы снизить количество нарушений ПДД.

Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил в тысячу раз повысить штраф за непристегнутый ремень безопасности. Он считает, что так можно снизить количество дорожных аварий со смертельным исходом.


Максимов Віталій, Тудей

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