МВД предложит водителям зарабатывать на нарушителях ПДД

МВД разрабатывает законопроект, который предусматривает внедрение в Украине новой системы контроля за нарушителями правил дорожного движения. Водители будут получать процент от штрафа, выписанного за нарушение ПДД, о котором они сообщат.

Про разработку нового законопроекта рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Мобильное приложение даст возможность водителям фиксировать нарушение ПДД другими участниками дорожного движения и сообщать об этом в полицию. За это они будут получать деньги – процент от выписанного штрафа.

По словам Геращенко, сумма «гонорара» составит 10% от штрафа. Учитывая, что в последнее время в Украине штрафы за нарушения ПДД значительно увеличились, бдительные водители могут получить неплохой дополнительный заработок.

В МВД пока еще работают над новой системой. Утверждается, что она будет максимально простой, чтобы не отвлекать водителей от дороги. Правоохранители считают, что это нововведение поможет в разы снизить количество нарушений ПДД.