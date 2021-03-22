Стало известно, куда будет летать новый украинский лоукостер

19 марта в международном аэропорту Киев состоялась презентация авиакомпании Bees Airline. Об этом пишет avianews.com.

Фото: avianews.com

Когда полетит

Новый украинский лоукостер намерен запустить первые регулярные рейсы ближе к майским праздникам и подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу, рассказал на пресс-конференции и.о. гендиректора авиакомпании Евгений Хайнацкий.

«Смотрим на направления Кавказа, те страны, которые принимают граждан Украины», — отметил он.

Коммерческий директор Bees Airline Александр Джиджора уточнил, что речь идет о полетах в Грузию и Армению. По его словам, в зависимости от направления билет будет стоить от 1000 грн.

В первые недели Bees Airline будет совершать только чартерные рейсы из Киева и Львова. Дальше маршрутная сеть расширится за счет Одессы и Харькова.

«На внутренние перевозки есть спрос. Мы смотрим на то, чтобы в этом году начать выполнение каких-то рейсов», — заявил Хайнацкий.

По его словам, авиакомпания ожидает конкретных действий от властей по поддержке внутренних перевозок, а именно отмены НДС.

Если это случится, Bees Airline готова ускорить запуск внутренней программы по Украине.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что до конца 2020 года в Украине появится новая авиакомпания Bees Airline. Она будет работать сразу в двух сегментах — как лоукостер и чартерная авиакомпания. Bees базироваться в аэропорту « Киев » им. И. Сикорского.

Первые рейсы Bees запустит в Египет и начнет работу как чартерный перевозчик. Сейчас в компании подписаны договоры с двумя туроператорами (один из них Tez Tour Ukraine).