На дорогах стало больше полицейских с TruCAM

На украинских дорогах с сегодняшнего дня, 22 марта, патрульные полицейские с радарами TruCAM начали работать на 60 новых участках. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий.

На дорогах стало больше полицейских с TruCAM

В частности, полицейских с радарами TruCAM стало больше в Днепре, Павлограде, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Ужгороде, Мукачево, Бердянске, на некоторых дорогах национального значения.

Всего на украинских дорогах теперь работают 117 радаров TruCAM на 309 участках.

В сообщении полиции отмечается, что водителей про использование приборов измерения скорости предупреждают дорожные знаки. В местах фиксации нарушений должен стоять полицейский автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Напомним, что в Украине теперь за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 340 гривен, а на более 50 км/ч – 1700 гривен.

Ранее стало известно, что на украинских дорогах появятся «фантомные» полицейские патрули. Они будут во время движения измерять скорость встречных и попутных автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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