Акции Tesla могут вырасти до $3000 в 2025 году — прогноз аналитиков

Инвестиционная компания Ark Investment Management спрогнозировала акциям Tesla рост до $3000 в 20205 году в базовом сценарии.

Акции Tesla могут вырасти до $3000 в 2025 году — прогноз аналитиков
Фото: rbc.ru

Инвестиционная компания Ark Investment Management спрогнозировала акциям Tesla рост до $3000 в 20205 году в базовом сценарии, говорится в обзоре организации, пишет Forbes.

Прогноз аналитиков

В самом оптимистичном случае Ark Investment допускает рост бумаг до $4000 за штуку, в пессимистичном сценарии — до $1500. Вероятность каждого из крайних сценариев Ark Invest оценила в 25%.

В пятницу вечером бумаги Tesla закончили торги на уровне $654,87. При реализации оптимистичного случая капитализация Tesla составит почти $3 трлн, посчитал Bloomberg.

Компания ожидает, что к 2025 году продажи автомобилей Tesla вырастут как минимум в 10 раз, а в лучшем случае — в 20, до 10 млн машин. В 2020 году компания реализовала почти 0,5 млн машин. Одновременно инвестиционная компания прогнозирует снижение стоимости автомобилей.

Если в 2020 году она составляла около $50?000, то в лучшем сценарии она за четыре года опустится до $36?000. Ark Invest добавила в модель страховой бизнес Tesla и прогноз для сервиса самоуправляемого такси. Кроме того, повысила вероятность достижения компанией полностью автономного вождения в течение пяти лет.

В страховом бизнесе Tesla может достичь маржинальности выше средней благодаря «высоко детализированной информации о вождении», которую собирает компания со своих автомобилей, полагает ARK Invest. Tesla запустила страховые предложения в партнерстве с традиционными страховщиками в августе 2019 года, но до сих пор они доступны только в Калифорнии. ARK Invest уверена, что в ближайшие годы Tesla сможет расширить зону присутствия своего страхового предложения.

Роботакси же может при оптимистичном сценарии прибавить к операционной прибыли Tesla дополнительные $20 млрд в 2025 году, следует из прогноза ARK. В рамках подготовки Tesla может сначала запустить сервис такси с водителями-людьми, чтобы наладить выгодный поток выручки.

ARK оценила шансы Tesla запустить полностью автономное управление своими автомобилями к началу 2025 года в 50%, подняв их с 30% в своем прошлогоднем обзоре.

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