Акции Tesla могут вырасти до $3000 в 2025 году — прогноз аналитиков

Инвестиционная компания Ark Investment Management спрогнозировала акциям Tesla рост до $3000 в 20205 году в базовом сценарии, говорится в обзоре организации, пишет Forbes.

Прогноз аналитиков

В самом оптимистичном случае Ark Investment допускает рост бумаг до $4000 за штуку, в пессимистичном сценарии — до $1500. Вероятность каждого из крайних сценариев Ark Invest оценила в 25%.