Укравтодор приступил к строительству новой дороги в Одесский порт

Это новая дорога с цементобетонным дорожным покрытием по усиленной технологией, которая будет иметь по 2 полосы движения.

В рамках президентской программы «Большая стройка» началось строительство новой дороги в Одесский морской порт. Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

«Сейчас попасть в Одесский морской торговый порт можно только через городские дороги и территорию частной компании. Это не только создает лишние хлопоты жителям Одесской области, но и является препятствием для роста экспорта страны. По инициативе Президента Владимира Зеленского с лета прошлого года наша команда взялась за решение этой задачи», - отметил Кубраков.

По словам главы «Укравтодора», эта дорога является интересным и сложным объектом: 5,3 км - это новая дорога с цементобетонным дорожным покрытием по усиленной технологии, которая будет иметь по 2 полосы движения. Она будет оборудована TIR-площадкой для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта, демпферной площадкой, рассчитанной на 300 грузовиков, двумя местами для стационарного габаритно-весового контроля и двумя площадками взвешивания-в-движении (WiM).

«Въезд на КПП порта - здесь дорога расширяется с четырех до шести полос. В этом месте начинается таможенная зона, поэтому важно создать условия для быстрой проверки и пропуска грузовиков. Также будет 500-метровая эстакада общей высотой 13 метров», - написал он.

Маршрут соединит территорию Одесского морского торгового порта и дорогу М-28 Одесса - Южный. Срок выполнения работ - 2021-2022 годы.

Также Кубраков сообщил о том, что работы на мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области планируют завершить уже к майским праздникам и открыть путь в Одессу по всем 6 полосам. Он напомнил, что за прошлый год в рамках Национальной программы восстановления мостов отремонтировано 158 искусственных сооружений на государственных дорогах. В 2021 году Укравтодор планирует построить, реконструировать или отремонтировать не менее 150 мостов и путепроводов.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений - «Большая реставрация» культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами.