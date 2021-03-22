Незакрепленная крышка люка во Львове убила ребенка в проезжающей мимо машине

Фото: varta1.com.ua

Во Львове незакрепленная крышка люка вырвалась из-под колес автомобиля и пробила лобовое стекло другой машины, убив пассажира - 11-летнего мальчика, который ехал на переднем сиденье.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Львовской области.

"21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. В результате наезда автомобиля на аварийный люк, который находился на проезжей части, произошла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний ребенок, находившийся в салоне автомобиля", - говорится в сообщении.

Фото: varta1.com.ua

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщил, что ДТП произошло на Зеленой улице около 21:05 в воскресенье.

"Автомобиль MITSUBISHI L200 службы гражданской защиты ГУ ГСЧС во Львовской области, под управлением водителя 1973 года рождения, совершил наезд на канализационный люк, который был установлен на проезжей части дороги, после чего крышка люка вылетела из своего места на полосу встречного движения и попала в лобовое стекло автомобиля ACURA MDX, под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля ACURA MDX 2010 года рождения (ребенок), который находился на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На место аварии ночью выезжали первый заместитель мэра Андрей Москаленко и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк. Как сообщил Москаленко, по факту трагедии мэрия начала еще служебное расследование.