В Польше снова попал в аварию украинский автобус, есть погибший

ДТП произошло в том же месте, где 6 марта разбился автобус сообщением Познань-Херсон.

Сегодня ночью в Подкарпатском воеводстве на юге Польши украинский пассажирский автобус попал в автокатастрофу. В результате погиб один человек, четверо получили травмы.

Об этом сообщает "Укринформ".

ДТП произошло в том же месте, где 6 марта разбился автобус сообщением Познань-Херсон, когда погибли пять человек и более 30 пострадали.

"В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, четыре других попали в больницы", - сообщил представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлея.

В управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей сообщили, что автобус наехал на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся.

Автомагистраль A4 на месте ДТП заблокирована. Работают спасатели, медики и полицейские.

Фото: tvn24.pl

Фото: tvn24.pl

Напомним, 6 марта примерно на том же месте и в то же время суток еще один украинский автобус, в котором ехали 57 человек, попал в ДТП. В результате наезда на отбойник и падения в кювет погибли пятеро украинцев, 35 получили травмы различной степени тяжести. В больницах воеводства еще остаются шестеро пострадавших в предыдущей автокатастрофе, двое - в критическом состоянии.