Метро на Троещину: киевлянам рассказали, когда может появиться ветка в этот район

Метро на Троещину может быть построено уже в ближайшие несколько лет. Технические препятствия, которые раньше были, устранены. А с финансами может помочь Европейский банк.

Такое заявление сделал на одном из телеканалов замглавы Минфина Александр Кава. По словам чиновника, первую очередь троещинской ветки можно было бы ввести в действие уже в 2024 году. Ранее было серьезное техническое препятствие, которое не давало реализовать этот проект. Теперь же оно практически устранено.

"Раньше главным препятствием для строительства моста на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы этого моста", - сообщил чиновник.

Более того, на сегодня в конструкции моста уже построены три станции будущей ветки метрополитена. Это станция "Судостроительная" на Рыбальском полуострове; станция "Труханов остров" на одноименном острове и станция "Залив Десенка".

Однако для того, чтобы запустить первую очередь нужно построить еще одну станцию на левом берегу. Ее пока нет, однако название для нее уже есть – "Радужная".

Кроме этого, нужно соорудить еще две станции на правом берегу. Одна из них будет станция "Подольская", с которой можно будет пересесть на действующую станцию Тараса Шевченко. С названием для второй еще определяются. Одни называют ее "Глыбочицкая", другие – "Татарская". Там будет пересадка на станцию "Лукьяновская".

Откуда возьмут деньги

Деньги может дать ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Может ссудить на строительство также Европейский инвестиционный банк. Чиновник говорит, что он готов выступить посредником в переговорах между киевской властью и европейскими банкирами. Тем более что предварительная договоренность с заместителями киевского градоначальника уже есть.