Стало известно, где в Украине больше всего машин на 1000 человек

По данным AUTO-Consulting, в Украине сейчас на 1 тыс. жителей насчитывается 245 автомобилей. Больше всего машин у жителей Киева - 407 авто/1000 жителей.

Стало известно, где в Украине больше всего машин на 1000 человек

За последний год в украинской столице количество автомобилей увеличилось на 4,1%.

На втором месте по этому показателю находятся жители Волынской области - 314 авто/1000 жителей. На третьем - Киевской области (311 авто на 1 тыс. человек).

В Запорожской области на каждую 1 тысячу жителей приходится 300 машин, в Кировоградской области – 271, а в Ровенской области – 269.

Меньше всего автомобилей – по 200 на 1000 жителей – во Львовской, Черниговской и Закарпатской областях.

Нужно отметить, что в Польше на каждую 1 тыс жителей приходится 571 автомобиль, а в Германии – 555.

Напомним, с 17 марта в Украине увеличились штрафы за нарушение ПДД, а полиция получила право практически без всякой причины в рамках профилактики останавливать автомобили.


Максимов Віталій, Тудей

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