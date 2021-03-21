В Днепре столкнулись легковушки, среди пострадавших - дети

В Днепре на перекрестке улиц Яснополянской и Аэропортовской произошло ДТП, в котором пострадали дети.

Об этом сообщили местные спасатели.

"20-го марта в 22:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская Шевченковского района города Днепр", - говорится в сообщении.

Установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Hyundai Getz» и «Daewoo Lanos».

В результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых - дети. Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Мальчика и двух девочек - в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.

"Чтобы предупредить возгорание, пожарные отключили батареи поврежденных легковых и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части", - говорится в сообщении.

Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.