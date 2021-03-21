Названа главная причина плохих дорог в Украине

Некоторые дороги, построенные всего несколько лет назад, в плохом состоянии и с ямами из-за технологии строительства.

Об этом в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков, сообщает «Обозреватель». Таким образом он ответил на вопрос ведущей Натальи Мосейчук о том, почему построенные турками к Евро-2012 дороги уже почти 10 лет в нормальном состоянии, а построенные украинскими компаниями – нет.

«Чаще всего это были проекты (к Евро-2012), финансируемые Европейским банком реконструкции и развития или Всемирным банком. Тогда строились нормальные капитальные дороги с нормальной основой, так же как сейчас делаем мы – 80% всех дорог были с усиленной основой», – отметил глава ведомства.

Он пояснил, что все зависит от технологии, а не компании, которая занимается строительством.

«Если все делается по технологии с нормальным технадзором, тогда все нормально. А если дороги делают не по технологии и просто накладывают верхний слой, то такой результат и имеем. В данном случае не зависит от того, кто строит дороги – турецкая компания или украинская, вопрос технологии», – сказал Кубраков.

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