Электромобиль китайской компании стал лидером в мире по продажам за январь и февраль, опередив Tesla Model 3

Небольшой электрический хэтчбек Hong Guang Mini EV вышел на первое место по продажам в мире за первые два месяца 2021 года, сместив прежнего лидера в лице Tesla Model 3. Всего за январь и февраль китайская компания Wuling продала более 56 тыс. электромобилей Hong Guang Mini.

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В январе Wuling реализовала более 36 тыс. крошечных хэтчбеков, в феврале — более 20 тыс. штук, в то время как продажи Model 3 в январе и феврале составили 21 500 и чуть менее 13 700 единиц соответственно.

Электромобиль Hong Guang Mini EV был создан совместным предприятием китайской государственной компании SAIC Motor, Wuling Motors и американского автомобилестроительного концерна General Motors. В Китае его называют просто Wuling.

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Цена Hong Guang Mini EV в Китае начинается с 28 800 юаней (около $4500). Длина электромобиля составляет чуть менее 2,92 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,63 м. Колёсная база равна 1,95 м, масса — 665 кг. Запас хода на одном заряде электромобиля составляет 170 км, максимальная скорость — 100 км/ч. Как утверждает производитель, в нём могут разместиться четыре человека, а задние сиденья складываются, если потребуется перевезти небольшой груз.

В настоящее время Hong Guang Mini EV продаётся только в Китае, где он опередил по продажам Tesla Model 3 во второй половине 2020 года, выйдя на второе место по итогам года, хотя его реализация началась только в июле. Сообщается, что компания сейчас ведёт переговоры о продажах электромобиля в Европе, где его цена может вырасти в два раза из-за необходимости следовать более жёстким экологическим стандартам ЕС .



