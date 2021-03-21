Peugeot показал конкурента VW Golf

Peugeot официально представил Peugeot 308 третьего поколения, который должен будет составить конкуренцию Volkswagen Golf. Это первая модель Peugeot с новым логотипом компании.

Абсолютно новый Peugeot 308 получил современный красивый дизайн кузова со светодиодными «клыками» в стиле всех новых моделей Peugeot. Передняя решетка напоминает переднюю решетку новых кроссоверов Peugeot 3008 и 5008.

Peugeot 308 на 11 см длинней, чем модель предыдущего поколения. Кроме того, у него на 55 мм увеличилась колесная база, благодаря чему салон стал просторней.

В линейку двигателей входит трехцилиндровый 1,2 л бензиновый турбодвигатель мощностью 110 и 130 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также четырехцилиндровый 1,5 л дизель на 150 л.с. Кроме того, покупателям предложат гибридные версии с запасом хода на электротяге в 60 км.

Продажи нового Peugeot 308 начнутся во второй половине 2021 года. Его цена пока не известна.

В Украине 5-дверный хэтчбек Peugeot 308 сейчас стоит в базовой комплектации от 592 400 гривен. Он оснащается 1,6 л дизелем мощностью 92 л.с.

Ранее мы показали «живой» Peugeot 406, у которого пробег составляет более 1 млн километров.