В Україні створили новий потужний автомобіль

На youtube каналі InfoCar вийшло відео тест-драйву нового українського всюдиходу ATLAS. Його вже назвали крутішим за відомий всюдихід Sherp.

Про це пише AmperCar.

ATLAS об’єднав в собі ультимативну прохідність і простоту керування. Повнокероване шасі, шини низького тиску, потужний дизельний двигун, блокування всіх диференціалів, 12-місний салон. Максимальна заявлена швидкість по суші 60 км/год і запас ходу 800 км.

Це передсерійний зразок який вже пройшов всі випробування, і поки в Дніпрі йде виробництво першої партії таких машин, ми маємо можливість зрозуміти наскільки він цікавий як влаштований в чому унікальний.

Більше деталей у відео:

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