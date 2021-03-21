Как выглядит самый крутой в мире кортеж за $70 миллионов

В Великобритании засняли очень крутой кортеж – легендарный Ferrari 250 GTO в сопровождении Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Пара суперкаров проехались по Лондону и окрестностям, сообщает «ТопЖыр» .

Напомним, что Ferrari 250 GTO 1962 года – самая дорогая модель итальянской марки и один из самых дорогих автомобилей в мире. Несколько лет назад один такой авто продали за 70 млн. долларов.

Этот 300-сильный спорткар Феррари прославился тем, что буквально уничтожил соперников на гоночных трассах начала 60-х. Авто три года подряд выигрывало чемпионат мира в классе GT. Всего выпустили лишь 36 Ferrari 250 GTO.

Даже лимитированный гиперкар Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse на фоне 250 GTO – дешевка, ведь он стоит пару миллионов долларов. Как говорится, это разные весовые категории, но такой кортеж, конечно, впечатляющий.