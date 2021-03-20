К 2023 году Rivian установит в США и Канаде 10 000 зарядных станций для своих электрокаров

Компания Rivian, готовящая в этом году запуск сразу трёх моделей электромобилей, объявила, что к 2023 году при поддержке Amazon (которая уже начала использовать электрофургоны Rivian), установит более 10 000 станций зарядки в США и Канаде (из них 3,5 тысячи — скоростных). Сеть Rivian Adventure Network включает станции для быстрой подзарядки на автомагистралях, а также станции Level 2 для более удалённых мест вроде парков.

Rivian описала сеть в своём блоге следующими словами: «Каждый объект будет иметь несколько зарядных устройств и будет удобно расположен на автомагистралях и главных дорогах, часто рядом с кафе и магазинами. Эти станции быстрой зарядки постоянного тока предназначены только для владельцев Rivian. Подробная информация о ценах и сопутствующих программах появится в ближайшее время».

Компания также установит зарядные устройства Level 2 — каждое будет способно обеспечить относительно скромную мощность в 11,5 кВт, чтобы в крайнем случае была возможность за час зарядки пополнить запас хода на 40 км для пикапа Rivian R1T или внедорожника R1S. Эти зарядные устройства будут расположены на отдалённых маршрутах, куда, по мнению Rivian, будут заезжать её водители. Первые подобные зарядные устройства для путешественников будут доступны в парках штата Колорадо с июля — они подходят для любого электромобиля с разъёмом J1772.

Rivian говорит, что водители смогут находить путевые точки и устройства быстрой зарядки в навигационных системах своих транспортных средств и в приложении Rivian. По заявлению компании, сеть станций зарядки будет на 100 % работать на возобновляемых источниках энергии.

Безусловно, это амбициозный план, а Rivian вдобавок всё ещё является относительно новым игроком на рынке электромобилей — её пикап и внедорожник были представлены в конце 2018 года (ранее компания с 2009 года работала в скрытом режиме). Но производителю удалось привлечь несколько огромных пакетов финансирования: компания привлекала миллиарды долларов от Amazon, Ford и T. Rowe Price.



