В "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспорта

Мининфраструктуры и Минздраву поручено "проработать вопрос" транспорта.

В "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспорта
Фото: Макс Требухов

В "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия поручила Министерству инфраструктуры и Минздраву "проработать вопросы функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности".

Согласно действующей редакции постановления Кабмина об адаптивном карантине, в "красной зоне" запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров, кроме транзитных.

Напомним, что сейчас (с 20 марта) в Киеве по решению столичной комиссии ТЭБ та ЧС общественный транспорт может принимать пассажиров только на половину сидячих мест, в Одессе - количество пассажиров должно быть ограничено количеством мест для сидения.

С 23 марта Киев и Одесская область официально переходят в "красную зону".

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