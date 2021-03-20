В "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия поручила Министерству инфраструктуры и Минздраву "проработать вопросы функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности".

Согласно действующей редакции постановления Кабмина об адаптивном карантине, в "красной зоне" запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров, кроме транзитных.

Напомним, что сейчас (с 20 марта) в Киеве по решению столичной комиссии ТЭБ та ЧС общественный транспорт может принимать пассажиров только на половину сидячих мест, в Одессе - количество пассажиров должно быть ограничено количеством мест для сидения.