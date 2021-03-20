Маск лично ответил на обвинения в шпионаже автомобилей Tesla за китайскими военными

В пятницу западные СМИ сообщили, что китайские власти запрещают военным, учёным и служащим оборонного сектора пользоваться электромобилями Tesla для поездок на работу и в места компактного проживания семей работников отраслей оборонных предприятий. Это связано с опасностью утечек записей с камер электромобилей и доступа к другим конфиденциальным данным. Сегодня утром Илон Маск лично ответил на эти обвинения во время прямой видеосвязи с Китаем.

Глава компании Tesla Илон Маск убеждает китайский бизнес, что он за ними не шпионит. Источник изображения: Reuters

В ходе видеоконференции с участниками Форума развития Китая Илон Маск заявил, что его компания прекратит существование, если её электромобили будут использоваться для шпионажа. «У нас есть очень сильный стимул сохранять конфиденциальность любой информации, — сказал Маск на китайском форуме во время виртуальной дискуссии. — Если Tesla будет использовать автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, нас вырубят».

Ранее ответственные представители Tesla сказали, что в Китае электромобили компании не включают камеры наблюдения. С другой стороны, идеология автомобильной платформы Tesla строится на постоянном обмене сервисными данными, а из этой информации можно извлечь много интересного для тех, кто знает, что искать. Сложившаяся ситуация ещё раз иллюстрирует важность выпуска национального продукта, свободного от иностранных «закладок».

Для Tesla китайский рынок сейчас крайне важен для развития, поэтой ей не хочется оказаться замешанной в шпионском скандале. В 2020 году компания продала в этой стране 147 445 электрокаров, то есть около трети всех своих авто. Но дальнейший рост будет сопряжён с конкурентной борьбой с местными производителями и даже намёк на потенциальную слежку за владельцами может нанести бизнесу Tesla в Китае непоправимый вред.



