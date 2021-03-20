На тестах впервые заметили Subaru WRX нового поколения

Subaru начал тестировать Subaru WRX нового поколения. Фотошпионы впервые разместили фотографии этой новинки в Сети. Это уже пятое поколение популярного японского полноприводного спортивного автомобиля.

Судя по фотографиям, у нового Subaru WRX будет более заниженная передняя часть, чем у модели предыдущего поколения. Сзади новые фонари, а также новый задний бампер. В целом пока новый WRX внешне сильно напоминает модель текущего поколения.

Под капотом находится четырехцилиндровый 2,4 л турбодвигатель. Этим же силовым агрегатом, кстати, оснащаются уже Subaru Ascent, Legacy, и Outback. У них мощность этого мотора составляет 260 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Возможно, для спортивного автомобиля мощность 2,4 турбодвигателя увеличат.

По слухам, у версии STI нового поколения мощность мотора составит 400 лошадиных сил.

В 2019 году сообщалось, что новый Subaru WRX появится в продаже в конце 2020 года. Однако, реализовать этот план помешала пандемия коронавируса. Видимо, эта новинка дебютирует в 2021 году.

Ранее мы сообщили, что Subaru Forester Sport начал оснащаться новым 1,8 л турбодвигателем мощностью 177 л.с. Теперь он может конкурировать с Mazda CX-5.