В Украине появился 1000-сильный итальянский суперкар

В Украине впервые заметили итальянский спорткар Ferrari SF90 Stradale. Это самый мощный и быстрый суперкар в нашей стране.

Автомобиль SF90 Stradale заметили, когда его везли по Киеву . Номерных знаков у него еще нет.

Серийное производство Ferrari SF90 Stradale началось в 2019 году. Он построен на платформе Ferrari F8 Tributo.

Итальянский суперкар оснащается 4,0 л двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 780 л.с. и тремя электромоторами. Общая мощность такой гибридной силовой установки составляет 1000 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды при максимальной скорости 340 км/ч. На одной электротяге машина может проехать 25 км.

На рулевом колесе находится большой дисплей, который показывает всю необходимую водителю информацию.

Ранее в Украине заметили суперкар McLaren 720S, который до 100 км/ч разгоняется за 2,9 секунды. Его цена – 500 тысяч долларов.