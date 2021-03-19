У Toyota Land Cruiser Prado появился китайский конкурент

Китайский концерн GAC планирует в апреле текущего года официально представить новое поколение своего внедорожника GAC GS8. Эта новинка может составить конкуренцию Toyota Land Cruiser Prado.

Китайцы показали нового конкурента Toyota Land Cruiser Prado

В Сети уже разместили первые шпионские фотографии GAC GS8 нового поколения. По фотографиям трудно определить, какие изменения произошли у него в дизайне. Ожидается, что модель получит новую решетку радиатора, новую оптику, новый передний бампер, а также рестайлинговый задний бампер и новые задние фонари.

По слухам, новый GS8 увеличился в размерах. В последнее время такая тенденция наблюдается у многих моделей в новом поколении. Таким образом модель догоняет в размерах легендарный Toyota Land Cruiser Prado.

Китайцы показали нового конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Под капотом находится 2,0 л турбированный двигатель мощностью 190 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный. Покупателям также предложат гибридную версию.

Более подробную информацию об этой новинке концерн GAC обещает обнародовать в апреле, когда состоится её официальная премьера.

Китайцы показали нового конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Ранее мы сообщили, что Land Cruiser Prado в новом поколении может получить гибридную силовую установку.


Максимов Віталій, Тудей

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