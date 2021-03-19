Автомобили какого цвета чаще всего покупают украинцы: рейтинг

Чаще всего украинцы покупают автомобили серого цвета. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВС, опубликовав статистику регистрации машин по цвету кузова.

В частности, 33% автомобилей, зарегистрированных в Украине с 2014 года, имеют серый цвет кузова.

На втором месте находятся автомобили белого цвета (20%), а на третьем – черного (19%). Как видите, оба эти цвета практически одинаково популярны среди украинских автомобилистов.

11% автомобилей, зарегистрированных в Украине с 2014 года, имеют синий цвет кузова. Это четвертое место в нашем рейтинге.

На пятом месте находятся автомобили красного цвета. Таких машин по украинским дорогам ездит 7%.

Ранее мы рассказали, какие автомобили чаще всего по решению суда конфискуют в Украине, а потом продают на открытом государственном онлайн-аукционе OpenMarket. Самым дорогим конфискованным автомобилем стал Toyota Land Cruiser 200.