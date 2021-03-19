Китай запретит военным и чиновникам ездить на работу на Tesla из опасений шпионажа

Китай намерен ограничить использование автомобилей американской компании Tesla военнослужащими, персоналом государственных предприятий в имеющих отношение к обороне отраслях и ключевых ведомств, поскольку они могут быть источником утечек, несущих угрозу национальной безопасности.

Gao Yuwen / Visible China Group / Getty Pictures

По данным источников ресурса The Wall Street Journal, это решение последовало за государственной проверкой безопасности автомобилей Tesla, в ходе которой было установлено, что их датчики могут записывать визуальные изображения окружающей местности.

Китайское правительство считает, что Tesla может получать различные данные о владельцах автомобилей, списки контактов их мобильных телефонов, которые синхронизируются с компьютерной системой автомобиля, а также информацию о том, когда, как и где использовались транспортные средства. Поэтому правительство выразило обеспокоенность тем, что некоторые данные могут быть отправлены в США , сообщили информированные источники ресурса The Wall Street Journal.

По их словам, правительство указало ряду своих агентств, чтобы те предложили своим сотрудникам прекратить использовать автомобили Tesla на работе. Также сообщается, что был введён запрет на въезд на автомобиле Tesla в жилые комплексы для семей сотрудников, работающих в имеющих отношение к обороне отраслях и государственных учреждениях. В агентствах сотрудникам сообщили, что правительство обеспокоено тем, что автомобили Tesla могут постоянно находиться в режиме записи, используя камеры и другие датчики для регистрации различных подробностей, включая запись коротких видеороликов.

В свою очередь, Tesla отказалась комментировать действия китайского правительства. Компания отправила ресурсу The Wall Street Journal сообщение, который она ранее дала китайским СМИ в ответ на высказанные опасения по поводу обеспечения защиты данных. «Политика защиты конфиденциальности Tesla соответствует китайским законам и постановлениям. Tesla придаёт большое значение защите конфиденциальности пользователей», — отметила тогда компания. Также в сообщении было указано, что у автомобилей Tesla в Китае камеры не включены.



