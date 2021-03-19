Владельца «евробляхи» за 700 долларов оштрафовали на 1 млн грн

В Днепре таможня оштрафовала владельца автомобиля на иностранных номерах за нарушение таможенного законодательства на 500 тысяч гривен. На столько же оштрафовали и его жену, которая тоже ездила на этой машине. Сама «евробляха» стоила всего 700 долларов, сообщает ТСН.uа.

Автомобилист рассказал, что купил 20-летнюю машину два года назад в Украине «с рук» за 700 долларов. Договор не оформлялся. Ему дали купчую, доверенность и справку про снятие с учета в Литве.

Пользовались этой «евробляхой» очень редко, так как ждали, когда в Украине введут доступную растаможку. Тем не менее, все-таки пользовались, нарушали ПДД и попали в поле зрения полиции.

В конечном итоге информация про эту машину поступила в Днепровскую таможенную службу. Вскоре владелец «евробляхи» получил штраф в 500 тысяч гривен. Такой же штраф получила и его жена. Таким образом, одна семья должна заплатить государству 1 млн гривен за то, что пользовалась машиной на еврономерах с нарушением таможенного законодательства.

Автомобилист планирует обжаловать штрафы в суде, однако юристы говорят, что у него минимальные шансы на победу… Владельцам нерастаможенных машин юристы рекомендуют пересесть на законный транспорт или их легализовать.

Ранее глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что скоро украинцы смогут растамаживать автомобили в мобильном приложении или на портале «Дія».