На Одесской трассе легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик, водитель погиб

От легковой машины практически ничего не осталось.

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

На 231-м километре трассы " Киев - Одесса" в селе Ладыжинка неподалеку от Умани произошла серьезная автомобильная авария.

Как сообщают патрульная полиция Черкасской области и ГУ НП в Черкасской области, водитель автомобиля Skoda Suberb не увидел грузовик Renault Magnum, стоявший на обочине с включенной аварийкой, и на полном ходу въехал в него.

От легкового автомобиля, который после столкновения загорелся, практически ничего не осталось. Водитель 1997 года рождения погиб на месте.

По данному факту следователями Уманского районного управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС.

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Напомним, накануне на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" в Хмельницкой области военный КамАЗ раздавил легковой автомобиль и загорелся. Там погибли два человека.