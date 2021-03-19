До 2023 года планируется восстановить все общегосударственные трассы - Тимошенко

Вся основная сеть общегосударственных дорог Украины будет восстановлена до конца 2023 года. О таких планах президентской программы "Большая стройка" в эфире программы "Право на власть" сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

По его словам, речь идет о более 20 тыс. километров государственных дорог, за которые отвечает Укравтодор. "Когда мы говорили о планах 2020 года, то вначале все смеялись и говорили: "Да что вы такое говорите? 4 тысячи километров дорог? Да такого не будет!". А мы взяли и сделали. В этом году сделаем минимум 4,5 тысячи км, но хотим сделать и больше. Все зависит от финансирования, мы ищем пути для финансирования и кредитного, и другого. Наша цель - сделать все общегосударственные дороги (это трассы, которыми занимается Укравтодор) до конца 2023 года. Это больше 20 тысяч километров дорог", - заявил Тимошенко.

Координатор "Большой стройки" отметил, что такого количества государственных дорог в Украине не делалось за все годы независимости. И, как уже показывает практика, дороги, восстановленные по президентской программе "Большая стройка", сохранились в идеальном состоянии после зимнего периода. "На примере трассы Запорожье-Мариуполь, которую построили еще в позапрошлом году за 68 дней и о которой все говорили, что она сойдет со снегом, можно посмотреть, что на сейчас с ней все хорошо", - рассказал Тимошенко.

Заместитель главы ОП также отметил, что большинство населения не отличает, какой именно орган отвечает за каждую конкретную дорогу. Следует понимать, подчеркнул он, что Укравтодор отвечает за дороги государственного значения (трассы между городами). Между тем дороги внутри городов должны развивать местные власти, и ответственны за это избранные мэры. Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках "Большой стройки" будет достроен Дарницкий мост в Киеве , находящийся на балансе Укрзализныци.

Также заместитель главы ОП обратился к мэру столицы Виталию Кличко передать на баланс Укравтодора недостроенный Подольско-Воскресенский мост, поскольку Укравтодор способен завершить этот столичный долгострой за один строительный сезон.