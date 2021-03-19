В конце 2021 года в Европе появится новый VW Nivus

Volkswagen планирует во второй половине 2021 года начать продавать в Европе купе-кроссовер Volkswagen Nivus, который построен на базе кроссовера Volkswagen T-Cross. Его главным конкурентом на европейском рынке будет Toyota C-HR.

Официальная презентация европейской версии Volkswagen Nivus (в Южной Америке уже продается собственная версия этой модели) состоится осенью текущего года. Вскоре после этого начнутся его продажи.

Nivus построен на шасси MQB A0. Это самая маленькая версия модульной платформы VW Group. На ней уже созданы компактный кроссовер T-Cross и супермини Polo.

Длина Nivus составляет 4266 мм, то есть он немного длинней, чем T-Cross, но при этом его высота примерно на 10 см меньше.

Базовым двигателем в Европе, видимо, будет трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор. Кроме того, возможно, будет версия с четырехцилиндровым 1,5 л бензиновым двигателем. Дизельных версий и гибридных версий не будет.

В конце прошлого года стало известно, что Volkswagen готовит для Европы новый кроссовер. Предполагается, что это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые немецкий автогигант выпускает в Китае.