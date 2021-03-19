В Хмельницкой области военный КамАЗ раздавил легковой автомобиль и загорелся, два человека погибли

ДТП произошло в Волочисском районе.

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием военного грузовика на Хмельнитчине. Авария произошла 18 марта.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что около 17:00 на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" между селами Поляны и Копачовка Волочисского района столкнулись военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль Audi.

"В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись. В результате осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что погибли два человека из автомобиля Audi", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 15 марта в Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре. Два человека погибли.

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