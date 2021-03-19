ТОП-5 б/у кроссоверов, которые чаще всего ломаются

Кроссоверы и внедорожники априори должны обладать большей надежностью, чем другие машины. Но и среди них есть не очень надежные модели. Эксперты британского журнала What Car?, опросив 13 000 владельцев кроссоверов, назвали модели, которые чаще всего ломаются.

5. Nissan Qashqai с дизелем (2014-2021)

У этого кроссовера рейтинг надежности составил 46,3%. За последние 12 месяцев поломки были у 38% дизельных Qashqai. Проблемы были с кондиционером, двигателем, информационно-развлекательной системой, аккумулятором, топливной системой и коробкой передач.

4. Land Rover Discovery (2004-2017)

У этого кроссовера рейтинг надежности 45,7%. За последние 12 месяцев поломки были у 52% Discovery. Чаще всего - с подвеской, аккумулятором и двигателем.

3. Nissan Qashqai (2007-2013)

У Qashqai предыдущего поколения рейтинг надежности составляет 45,6%. За последний год 19% этих автомобилей имели те или иные поломки. Часто жалуются на кондиционер, аккумулятор, тормоза, двигатель, выхлопную систему, топливную систему, информационно-развлекательную систему, рулевое управление и подвеску.

2. BMW X5 (2007-2013)

За последний год сломались 53% кроссоверов BMW X5. Рейтинг его надежности – 42,6%. Чаще всего жалуются на тормоза, двигатель и подвеску.

1. Porsche Macan (2014-н.в.)

Самым ненадежным кроссовером оказался Porsche Macan. Рейтинг его надежности составляет 40,4%. Правда, только 38% владельцев этого кроссовера сказали, что он ломался за последний год. Низкий его рейтинг надежности объясняется высокой стоимостью ремонта.

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