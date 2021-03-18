Skoda Kushaq - новый кроссовер представлен официально

Компания Skoda официально представила свой новый компактный кроссовер Skoda Kushaq. Его продажи начнутся летом текущего года.

Серийный Skoda Kushaq во многом похож на свой концепт Vision IN, который показали примерно год назад. Кроме того, у него есть некоторые одинаковые элементы дизайна с кроссовером Kamiq из Европы.

Этот кроссовер создан специально для Индии, но не исключено, что он станет глобальной моделью. Он построен на платформе MQB-A0-IN, предназначенной для недорогих машин. Его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а колесная база – 2651 мм.

Салон этой новинки тоже многое взял у европейского Kamiq. У него двухспицевое рулевое колесо и новейшая информационно-развлекательная система. Салон очень просторный, а багажник – очень вместительный.

В линейку двигателей входит 1,0 л бензиновый мотор (есть версия с туробонаддувом) и 1,5 л агрегат мощностью 150 л.с. Привод – только передний.

Skoda начнет продавать свой новый компактный кроссовер летом текущего года. Сколько он будет стоить – пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон будет еще более просторным, чем сейчас.