В Украине водители на права будут сдавать по новым правилам

С 6 апреля 2021 года в Украине будущие водители будут сдавать экзамены на права по новым правилам. Об этом проинформировала пресс-служба Главного сервисного центра МВД .

В частности, будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все билеты приведут в соответствие с действующим законодательством, а устаревшие заменят.

В «теории» появятся несколько новых дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются автомобилисты. Предполагается, что начинающие водители благодаря этому будут реже попадать в неприятности на дороге.