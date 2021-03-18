В Украине водители на права будут сдавать по новым правилам

С 6 апреля 2021 года в Украине будущие водители будут сдавать экзамены на права по новым правилам. Об этом проинформировала пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В Украине водители на права будут сдавать по новым правилам

В частности, будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все билеты приведут в соответствие с действующим законодательством, а устаревшие заменят.

В «теории» появятся несколько новых дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются автомобилисты. Предполагается, что начинающие водители благодаря этому будут реже попадать в неприятности на дороге.

В сообщении отмечается, что сервисные центры МВД продолжают собирать предложения к вопросам по правилам дорожного движения, основам безопасного вождения, строения и эксплуатации автомобилей, и др.


Максимов Віталій, Тудей

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