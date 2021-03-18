В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)

В Киеве в четверг, 18 марта, из-за анонимного звонка о минировании временно закрыли три центральных станции метро - «Театральная», «Дворец Спорта» и «Майдан Незалежности».

Об этом информирует " Киев Оперативный".

"Внимание! Только что поступило анонимное сообщение о заминировании станций метро «Театральная», «Дворец Спорта» и «Площадь Независимости». Сейчас станции закрыты, экстренные службы проверяют данную информацию", - сказано в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" пока не комментировали ситуацию.

Обновление. В пресс-службе КГГА сообщили о закрытии семи станций Киевского метрополитена.

Отмечается, что ряд станций метро и пересадочные узлы закрыты на вход и выход:

«Театральная» + пересадочный узел на «Золотые ворота»;

«Дворец спорта» + пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»;

«Майдан Незалежности»;

«Крещатик»;

«Академгородок»;

«Красный хутор»;

«Героев Днепра».

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.

Обновление 16:30. Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел проверены и открыты для пассажиров, сообщают в КГГА. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Проверка на остальных станциях продолжается.

Напомним, 2 марта Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования.