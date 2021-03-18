В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)
Экстренные службы проверяют информацию.
В Киеве в четверг, 18 марта, из-за анонимного звонка о минировании временно закрыли три центральных станции метро - «Театральная», «Дворец Спорта» и «Майдан Незалежности».
Об этом информирует "Киев Оперативный".
"Внимание! Только что поступило анонимное сообщение о заминировании станций метро «Театральная», «Дворец Спорта» и «Площадь Независимости». Сейчас станции закрыты, экстренные службы проверяют данную информацию", - сказано в сообщении.
В КП "Киевский метрополитен" пока не комментировали ситуацию.
Обновление. В пресс-службе КГГА сообщили о закрытии семи станций Киевского метрополитена.
Отмечается, что ряд станций метро и пересадочные узлы закрыты на вход и выход:
- «Театральная» + пересадочный узел на «Золотые ворота»;
- «Дворец спорта» + пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»;
- «Майдан Незалежности»;
- «Крещатик»;
- «Академгородок»;
- «Красный хутор»;
- «Героев Днепра».
"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.
Обновление 16:30. Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел проверены и открыты для пассажиров, сообщают в КГГА. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Проверка на остальных станциях продолжается.
Напомним, 2 марта Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования.