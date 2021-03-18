Toyota показала свой новый сити-кар

Компания Toyota показала в Сети фотографии концепта Toyota Aygo X Prologue. На его базе японцы выпустят Toyota Aygo нового поколения.

Toyota Aygo X Prologue – это разработка инженеров и дизайнеров компании Toyota. Над предыдущим поколением Aygo японцы работали вместе с Peugeot и Citro?n, но французские компании решили больше не выпускать маленькие сити-кары.

Концепт Aygo X Prologue привлекает к себе внимание ярким дизайном. Большие колеса и крылья делают его похожим на самый маленький в мире кроссовер.

Будет ли серийный новый Aygo похож на свой концепт – пока сказать трудно. Но мы не сомневаемся, что новый Aygo будет очень красивым автомобилем.

Технические характеристики этой новинки пока не известны. По слухам, она получит трехцилиндровый бензиновый двигатель.

Мы знаем, что новый Aygo построят на платформе TNGA-B. На этой же платформе, напомним, создан и новый Yaris Cross.

Toyota ещё не сказала, когда она официально представит новый серийный Aygo. Это может произойти уже в конце текущего года.

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