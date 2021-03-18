Toyota показала свой новый сити-кар

Компания Toyota показала в Сети фотографии концепта Toyota Aygo X Prologue. На его базе японцы выпустят Toyota Aygo нового поколения.

Toyota показала свой новый сити-кар

Toyota Aygo X Prologue – это разработка инженеров и дизайнеров компании Toyota. Над предыдущим поколением Aygo японцы работали вместе с Peugeot и Citro?n, но французские компании решили больше не выпускать маленькие сити-кары.

Концепт Aygo X Prologue привлекает к себе внимание ярким дизайном. Большие колеса и крылья делают его похожим на самый маленький в мире кроссовер.

Будет ли серийный новый Aygo похож на свой концепт – пока сказать трудно. Но мы не сомневаемся, что новый Aygo будет очень красивым автомобилем.

Toyota показала свой новый сити-кар

Технические характеристики этой новинки пока не известны. По слухам, она получит трехцилиндровый бензиновый двигатель.

Мы знаем, что новый Aygo построят на платформе TNGA-B. На этой же платформе, напомним, создан и новый Yaris Cross.

Toyota ещё не сказала, когда она официально представит новый серийный Aygo. Это может произойти уже в конце текущего года.

Toyota показала свой новый сити-кар

Ранее стало известно, что в Украине появилась самая быстрая и мощная Toyota Camry. Она оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с.


Максимов Віталій, Тудей

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