«Автопилот» Tesla Model Y не заметил полицейскую машину в Мичигане

По словам официальных лиц, автомобиль Tesla Model Y, работающий с активным режимом «Автопилот» (так Tesla называет систему помощи водителю, которая входит в стандартную комплектацию всех её новых электрокаров) врезался в полицейскую машину в Мичигане.

Согласно сообщению полиции штата Мичиган в «Твиттере», Tesla Model Y врезалась в синий седан Dodge Charger офицера, когда полицейские фиксировали столкновение ещё одного автомобиля с оленем в среду в 1:12 ночи по местному времени. Как подтвердил лейтенант Брайан Олексик (Brian Oleksyk) в электронном письме CNBC, полицейская машина была припаркована и частично стояла на правой полосе шоссе с включёнными аварийными огнями.

Это столкновение стало ещё одним в череде аварий с участием электрокаров Tesla, которые вызвали критику со стороны защитников безопасности транспортных средств и привели к началу расследований Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). И это уже второе столкновение с участием автомобиля Tesla в Мичигане за последнюю неделю.

Чиновники заявили, что ни офицеры, ни 22-летний водитель Tesla не пострадали. Последнему были выданы повестки в суд за то, что он не уступил дорогу и ездил с приостановленными правами. По словам полицейского, водитель сообщил, что машина работала на автопилоте. Авария произошла в округе Итон к северо-западу от Детройта.

Официальные представители NHTSA на данный момент отказываются комментировать эту аварию. NHTSA ранее открыла расследования более чем дюжины случаев столкновений, которые, как считалось, были связаны с передовыми системами помощи водителю Tesla «Автопилот».

Обычные автомобили Tesla включают в себя стандартный пакет помощи водителю под названием «Автопилот». Более продвинутый вариант, рекламируемое как полноценное средство самоуправления автомобиля (но пока оно тоже не является настоящим автопилотом), продаётся сегодня за дополнительные $10 000. Ни одна из этих систем помощи в вождении не делает автомобили Tesla безопасными для эксплуатации без водителя и не снимает с человека ответственности. Некоторые клиенты, покупающие дорогую версию «Автопилота», также могут участвовать в программе бета-тестирования, в рамках которой Tesla обкатывает новейшие функции на обычных водителях ещё до того, как все ошибки и проблемы устранены. Системы могут контролировать многие аспекты вождения, но Tesla всегда оговаривает, что водитель должен следить за дорогой и быть всё время готовым взять управление на себя.



