Полиция уже оштрафовала первого водителя на 51 000 грн

В Украине с 17 марта увеличились штрафы за нарушение ПДД, и полиция начала активно штрафовать водителей. Уже выписан первый протокол на 51 000 гривен за то, что водитель в третий раз в течение одного года управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя-«рекордсмена» остановили во Львове. Он управлял автомобилем Toyota Camry. «Драгер» показал, что у него превышен уровень алкоголя в крови. Полицейские составили протокол по ч. 3 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта статья предусматривает до 15 суток ареста или штраф в 51 000 гривен с конфискацией автомобиля. Вот такая альтернатива.

Кроме того, этого водителя Camry полицейские прямо на месте оштрафовали на 20 400 гривен. Дело в том, что ранее его лишили права управлять автомобилем.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что как раз против таких водителей, которые регулярно управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и направлено усиление наказания за нарушение ПДД.

Ранее мы в инфографике показали, какие изменения произошли в ПДД с 17 марта 2021 года.