Hyundai в апреле представит новый кроссовер: что известно

Компания Hyundai планирует 6 апреля текущего года официально представить свой новый кроссовер Hyundai Alcazar. Его продажи начнутся вскоре после дебюта.

Hyundai Alcazar разработан для Индии, то есть для развивающихся стран. Будет ли он продаваться глобально – пока не известно.

Мы знаем, что базой для Alcazar стала Hyundai Creta. У этих двух автомобилей много одинаковых элементов дизайна и компонентов. У Alcazar новая радиаторная решетка, новый передний бампер, новые легкосплавные колесные диски.

Новый кроссовер Hyundai покупателям будут предлагать в двух версиях – с шестью или семью сиденьями. То есть будет версия с третьим рядом сидений. Эта новинка, по слухам, получит технологию Hyundai SmartSense.

В линейку двигателей войдут такие же бензиновые и дизельные силовые агрегаты, которыми оснащается Creta.

Официальная премьера Hyundai Alcazar состоится в апреле, а цены на него станут известны в мае.

Ранее мы сообщили, что в Украине начались продажи Hyundai Elantra нового поколения.