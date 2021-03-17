Hyundai в апреле представит новый кроссовер: что известно

Компания Hyundai планирует 6 апреля текущего года официально представить свой новый кроссовер Hyundai Alcazar. Его продажи начнутся вскоре после дебюта.

Hyundai в апреле представит новый кроссовер: что известно

Hyundai Alcazar разработан для Индии, то есть для развивающихся стран. Будет ли он продаваться глобально – пока не известно.

Мы знаем, что базой для Alcazar стала Hyundai Creta. У этих двух автомобилей много одинаковых элементов дизайна и компонентов. У Alcazar новая радиаторная решетка, новый передний бампер, новые легкосплавные колесные диски.

Новый кроссовер Hyundai покупателям будут предлагать в двух версиях – с шестью или семью сиденьями. То есть будет версия с третьим рядом сидений. Эта новинка, по слухам, получит технологию Hyundai SmartSense.

В линейку двигателей войдут такие же бензиновые и дизельные силовые агрегаты, которыми оснащается Creta.

Официальная премьера Hyundai Alcazar состоится в апреле, а цены на него станут известны в мае.

Ранее мы сообщили, что в Украине начались продажи Hyundai Elantra нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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