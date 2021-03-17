В Тернополе попал в ДТП автомобиль, перевозивший вакцины

В полиции сообщили, что ампулы с вакциной не повреждены.

В Тернополе попал в ДТП автомобиль, перевозивший вакцины
Фото: tp.npu.gov.ua

В городе Тернополе в дорожно-транспортном происшествии не разминулись два автомобиля. Один из них перевозил вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, автомобиль Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе, и в этот момент в него сзади въехала другая машина. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford.

"Автомобиль медпомощи двигался в направлении города Бучача. Он вез вакцину от COVID-19. На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены", - сообщили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР согласно статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности).

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