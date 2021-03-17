МВД и Минздрав восстанавливают систему аэромедицинской эвакуации

С 1 апреля запускается пилотный проект в семи областях.

МВД и Минздрав восстанавливают систему аэромедицинской эвакуации
Фото: МВС

Правительство Украины поддержало совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, речь идет о совершенно новом уровне оказания экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение из любого, даже самого отдаленного, уголка страны. Вторая составляющая этой программы - поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.

На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.

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Фото: МВД

"Сегодня Кабмин поддержал инициативу МВД о создании Единого аэромедицинского пространства Украины: вместе с Министерством здравоохранения мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект в Львовском регионе - это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы - во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину", - рассказал Аваков.

Фото: МВД

По его словам, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Фото: МВД

Напомним, Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

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