Итальянцы предложили вертипорты для электрических аэротакси в виде «баобабов»

Модное итальянское архитектурное бюро Giancarlo Zema Design Group (GZDG) по заказу лидера воздушного беспилотного транспорта — компании EHang — разработало проект экологического вертипорта. Вертипорты — это аэровокзалы для транспорта будущего с вертикальными взлётом и посадкой. Проектировщик рассчитывает осуществить проект дизайна в Италии, в странах ЕС, в Юго-Восточной Азии и в массе других туристических мест.

Итальянцы предложили вертипорты для электрических аэротакси в виде «баобабов»

Проект вертипорта итальянской студии Giancarlo Zema Design Group. Источник изображения: GZDG

Китайская компания EHang до конца второго квартала начнёт массовое производство своих двухместных аэротакси EH216. Для организации маршрутов и развёртывания услуг перелётов на небольшие дистанции и по туристическим местам потребуется специальная инфраструктура по обслуживанию аппаратов, пассажиров и создания диспетчерских служб. Внешний вид и удобство вертипортов на ранних этапах сыграют не менее важную роль для популяризации этого вида транспорта, чем сам транспорт.

Итальянцы предложили вертипорты для электрических аэротакси в виде «баобабов»

Вид сверху. Источник изображения: GZDG

Проект студии GZDG почерпнут из природы, как заявляют разработчики. Вертипорт своим внешним видом напоминает африканское дерево баобаб. На верху располагается посадочная площадка для аэротакси с системой автоматической подзарядки аккумуляторов. В «стволе и кроне» расположен ресторан на 200 м2, обзорные площадки, зал ожидания и кафе. Вертипорт вооружён фотоэлектрическими панелями мощностью до 300 кВт для зарядки коптеров и своих нужд. Будет интересно взглянуть на реальное воплощение проекта. Интересно, где его реализуют первым?


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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