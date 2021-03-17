Почти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базой

Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов Suzuki Jimny с удлиненной колесной базой. Это будет 5-дверная версия популярного японского внедорожника.

Если присмотреться, то у этого тестового прототипа нет задних дверей. Есть только длинное заднее окно. Видимо, перед нами один из первых прототипов Jimny с удлиненной колесной базой.

У тестового прототипа такая же радиаторная решетка, фары, передний бампер и даже легкосплавные колесные диски, как и у стандартного 3-дверного Jimny.

У этой новинки под капотом должен находиться, как и у стандартной версии, 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 102 л.с. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 4-ступенчатым «автоматом».

Когда состоится официальная премьера Suzuki Jimny с удлиненной колесной базой – точно не известно. По слухам, это может произойти до конца 2021 года.

Ранее Suzuki Jimny вошел в рейтинг самых надежных б/у кроссоверов и внедорожников.