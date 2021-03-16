Украина будет поставлять двигатели для турецких ударных вертолетов

Новый ATAK-2 будет иметь лучшие ТТХ, чем американский основной ударный вертолет "Апач".

Двигатели украинского производства будут ставить на новой модификации турецкого ударного вертолета ATAK-2.

Об этом в эфире телеканала HaberTurk сообщил гендиректор компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котиль, передает Укринформ.

"Вертолет АТАК-2 на первом этапе (до производства отечественного двигателя) будет оснащен двигателями украинского производства", - рассказал Темель Котиль.

Планируется, что первый рейс вертолет ATAK-2 новой модификации осуществит 18 марта 2023 года в Чанаккале (страна будет отмечать 100-летие со дня победы над войсками Антанты в битве при Чанаккале - ред.). У вертолета будет больший взлетный вес, чем у сегодняшних вертолетов ATAK. Его вес составит 11 т, он сможет перевозить 1,5 т грузов, в том числе боеприпасов.

Котиль не сообщил деталей, отметив, что новый ATAK-2 будет иметь лучшие ТТХ, чем американский основной ударный вертолет "Апач".

Как известно, Украина и Турция уже эффективно сотрудничают в авиационной отрасли. 13 марта в Турции БПЛА Ak?nc? турецкой разработки, оборудованный двигателем украинского производства, успешно прошел очередное испытание.

В 2021 году Украина планирует закупить не менее пяти комплексов Bayraktar TB2. Кроме того, страны будут обмениваться технологиями при совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.