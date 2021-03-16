Шесть компаний готовы разработать для Минобороны новый внедорожник вместо УАЗ-469

Министерство обороны обнародовало список предприятий, которые выразили желание разработать новый армейский внедорожник вместо устаревших советских УАЗ-469.

На сайте министерства сообщается, что это ООО "Протэкт Инжиниринг", ООО "Види Юникомерс", ООО "Украинская бронетехника", ООО "Конструкторско-производственное предприятие Синергия", ОАО "Укравтобуспром" и "НПО Международный аналитический центр права".

Заместитель министра обороны Александр Миронюк назвал этот список "солидным" и выразил уверенность, что Вооруженные силы получат достойный внедорожник.

Наиболее известная из перечня - компания "Украинская бронетехника", поставляющая Вооруженным силам бронеавтомобили "Новатор" на шасси Ford 550 и "Страж" на шасси МАЗ-5434.

Заявки на опытно-конструкторские работы подавались до 5 марта.

Учредительное совещание по открытию опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины" состоится 18 марта.