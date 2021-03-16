Шесть компаний готовы разработать для Минобороны новый внедорожник вместо УАЗ-469

Армия собирается отказаться от советских "бобиков".

Шесть компаний готовы разработать для Минобороны новый внедорожник вместо УАЗ-469
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны обнародовало список предприятий, которые выразили желание разработать новый армейский внедорожник вместо устаревших советских УАЗ-469.

На сайте министерства сообщается, что это ООО "Протэкт Инжиниринг", ООО "Види Юникомерс", ООО "Украинская бронетехника", ООО "Конструкторско-производственное предприятие Синергия", ОАО "Укравтобуспром" и "НПО Международный аналитический центр права".

Заместитель министра обороны Александр Миронюк назвал этот список "солидным" и выразил уверенность, что Вооруженные силы получат достойный внедорожник.

Наиболее известная из перечня - компания "Украинская бронетехника", поставляющая Вооруженным силам бронеавтомобили "Новатор" на шасси Ford 550 и "Страж" на шасси МАЗ-5434.

Заявки на опытно-конструкторские работы подавались до 5 марта.

Учредительное совещание по открытию опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины" состоится 18 марта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault показал новый бюджетный седан вместо LoganRenault показал новый бюджетный седан вместо Logan
В Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибшихВ Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибших
Полный проект Кременчугского моста будет готов уже в июне, - глава ОГАПолный проект Кременчугского моста будет готов уже в июне, - глава ОГА
Названа дорога, которая первой в Украине станет автобаномНазвана дорога, которая первой в Украине станет автобаном
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибшихВ Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибших
Новый украинский лоукост получил право выполнять полетыНовый украинский лоукост получил право выполнять полеты
В Украине нашли новый способ обмана «евробляхеров»В Украине нашли новый способ обмана «евробляхеров»
Renault показал новый бюджетный седан вместо LoganRenault показал новый бюджетный седан вместо Logan
На Днепре открыли новый сезон навигацииНа Днепре открыли новый сезон навигации
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погиблиВ Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погибли
Известно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в УкраинуИзвестно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в Украину
Hyundai представил свой новый самый маленький кроссоверHyundai представил свой новый самый маленький кроссовер
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
Минобороны решило разработать новые внедорожники для ВСУ вместо УАЗов, которые "морально и физически устарели"Минобороны решило разработать новые внедорожники для ВСУ вместо УАЗов, которые "морально и физически устарели"
Последние новости
Подгружаем последние новости