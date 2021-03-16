В Харькове начался масштабный ремонт объезда города на трассе М-03

В работе - сразу два участка.

В рамках президентской программы «Большое строительство» на трассе М-03 стартовал масштабный ремонт объезда Харькова: в работе сразу два участка. Об этом сообщает «Укравтодор».

«Обновляем 58 километров вокруг Харькова на маршруте Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка. Предусмотрено полностью обновить дорожное покрытие, заменить знаки и разметку, обустроить обочину. Стоимость проекта - 1,8 млрд гривен, срок выполнения - 2 года», - говорится в сообщении.

Первый участок объезда - от транспортной развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы, здесь ведутся работы по фрезерованию покрытия и расчистке обочины от поросли. Работает ООО «Автомагистраль-Юг».

Второй участок: Роганский жилой массив на юго-востоке Харькова. Здесь тоже вскоре начнутся работы по фрезерованию. Работает подрядная организация ООО «Славдорстрой». Третий участок объезда Харькова, на котором будет начат ремонт в 2021 году - на подъезде к международному аэропорту со стороны столицы.

Отмечается, что объезд Харькова является частью международного маршрута Киев - Харьков - Довжанский, который ведет от столицы к восточной границе Украины. Объездная дорога состоит из отрезков 5 дорог: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, подъезд в Международный аэропорт «Харьков» (со стороны Довжанского), Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, подъезд к аэропорту «Харьков» (со стороны Киева).

«В последний раз капремонт на объезде Харькова делали более 10 лет назад, межремонтный срок исчерпан окончательно. На некоторых участках из-за интенсивного движения тяжеловесного транспорта дорожное покрытие уничтожено полностью», - отмечает «Укравтодор».

Как сообщалось, Укравтодор и ЕБРР усилят сотрудничество в рамках «Большого строительства».

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