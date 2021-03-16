ТОП-5 самых проблемных авто в возрасте до пяти лет

В то время, как некоторые автомобили могут долго не ломаться, другие выходят из строя очень часто. Эксперты британского журнала Whatcar назвали 5 самых проблемных автомобилей в возрасте до пяти лет.

ТОП-5 самых проблемных авто в возрасте до пяти лет

5. Land Rover Discovery (2015-н.в.)

У этого внедорожника рейтинг надежности составил 77,9%. Примерно 34% его владельцев жаловались на поломки. Правда, чаще всего они не слишком серьезные (жалобы на кузов и внутреннюю отделку). Также жаловались на кондиционер и коробку передач.

4. Range Rover Sport (2013-н.в.)

ТОП-5 самых проблемных авто в возрасте до пяти лет

Это наименее надежный люксовый кроссовер. Рейтинг его надежности составляет 74,2%. Примерно 40% владельцев завили, что за последний год были поломки. Причем часто жаловались на двигатель. Также были жалобы на кузов, тормоза и подвеску.

3. Land Rover Discovery Sport (2014-2019)

ТОП-5 самых проблемных авто в возрасте до пяти лет

Это самый ненадежный большой кроссовер. Рейтинг его надежности составляет 73,1%. О поломках заявили 49% владельцев. Поломки были самые разные.

2. Seat Alhambra (2011-2020)

ТОП-5 самых проблемных авто в возрасте до пяти лет

Seat Alhambra – большой практичный минивэн. Однако, это самый ненадежный минивэн. Рейтинг его надежности составляет 70,8%. Треть владельцев этого автомобиля жаловалась на различные проблемы за последние 12 месяцев. В частности, были жалобы на кузов, кондиционер, аккумулятор, тормоза и двигатель.

1. Audi A6 (2011-2018)

ТОП-5 самых проблемных авто в возрасте до пяти лет

У Audi A6 предыдущего поколения широкий спектр проблем. 14% владельцев жалуются на проблемы с аккумулятором, 6% - на топливную систему, 3% - на тормоза, 3% - на коробку передач. Ещё 3% - на мультимедийную систему. В целом 23% владельцев A6 сообщили о поломках за последний год.

Ранее эксперты назвали десять автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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