Названа дорога, которая первой в Украине станет автобаном

Первым автобаном в Украине станет дорога Краковец – Броды – Ровно. Об этом в Facebook рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, заниматься строительством первого украинского автобана будет частный инвестор. Какой именно – пока не известно. Его определят по результатам открытого конкурса, который состоится уже в скором времени.

Шмыгаль отметил, что первый в Украине автобан станет одним из двух элементов «современного транспортного коридора с ЕС ». Второй элемент – северный объезд Львова, строительства которого планируют начать уже в текущем году.

Напомним, Кабмин планирует передать в концессию шесть дорог международного значения: Харьков – Днепр – Запорожье, Борисполь – Полтава, Херсон – Николаев, Киев – Житомир – Ровно, Ягодин – Ковель – Луцк, и Днепр – Кривой Рог – Николаев. Проезд по ним будет платным.

Ранее стало известно, что владельцам легковых автомобилей за проезд по автомобильной дороге общего значения, построенной в Украине на условиях концессии, придется платить 0,023 евро за каждый километр.