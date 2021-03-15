Названа дорога, которая первой в Украине станет автобаном

Первым автобаном в Украине станет дорога Краковец – Броды – Ровно. Об этом в Facebook рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Названа дорога, которая первой в Украине станет автобаном

По его словам, заниматься строительством первого украинского автобана будет частный инвестор. Какой именно – пока не известно. Его определят по результатам открытого конкурса, который состоится уже в скором времени.

Шмыгаль отметил, что первый в Украине автобан станет одним из двух элементов «современного транспортного коридора с ЕС». Второй элемент – северный объезд Львова, строительства которого планируют начать уже в текущем году.

Напомним, Кабмин планирует передать в концессию шесть дорог международного значения: Харьков – Днепр – Запорожье, Борисполь – Полтава, Херсон – Николаев, Киев – Житомир – Ровно, Ягодин – Ковель – Луцк, и Днепр – Кривой Рог – Николаев. Проезд по ним будет платным.

Ранее стало известно, что владельцам легковых автомобилей за проезд по автомобильной дороге общего значения, построенной в Украине на условиях концессии, придется платить 0,023 евро за каждый километр.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault показал новый бюджетный седан вместо LoganRenault показал новый бюджетный седан вместо Logan
В Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибшихВ Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибших
Полный проект Кременчугского моста будет готов уже в июне, - глава ОГАПолный проект Кременчугского моста будет готов уже в июне, - глава ОГА
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
Lucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного автоLucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного авто
Блок рекламы


Похожие новости
С 17 марта в Украине вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движенияС 17 марта в Украине вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения
В Украине появился обновленный Peugeot 5008В Украине появился обновленный Peugeot 5008
В Украине нашли новый способ обмана «евробляхеров»В Украине нашли новый способ обмана «евробляхеров»
За месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средствЗа месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средств
В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%В феврале автопроизводство в Украине сократилось на 17%
Лоукостер из Турции пополнит отряд авиаперевозчиков в УкраинеЛоукостер из Турции пополнит отряд авиаперевозчиков в Украине
В Украине начались продажи обновленного Opel CrosslandВ Украине начались продажи обновленного Opel Crossland
В Украине тюнеры доработали Toyota Land Cruiser 200В Украине тюнеры доработали Toyota Land Cruiser 200
В Украине изменили правила перевозки детей в автокреслахВ Украине изменили правила перевозки детей в автокреслах
В Украине начался прием заказов на обновленную Toyota CamryВ Украине начался прием заказов на обновленную Toyota Camry
Последние новости
Подгружаем последние новости