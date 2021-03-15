Украинским водителям разрешили показывать нотариально заверенные копии техпаспорта

Украинские водители, взявшие в аренду/лизинг автомобиль, теперь могут по требованию полицейского предъявлять не оригинал технического паспорта, а его нотариально заверенную копию. Президент Владимир Зеленский подписал закон 1201-IX, который это предусматривает.

Украинским водителям разрешили показывать нотариально заверенные копии техпаспорта

В статью 16 Закона Украины «Про финансовый лизинг» внесены соответствующие поправки.

Закон отныне разрешает водителям, которые взяли автомобиль в аренду или в лизинг, иметь при себе и показывать правоохранителям не оригинал техпаспорта, а его копию. Главное, чтобы она была должным образом заверена у нотариуса.

Напомним, МВД хочет внести серьезные изменения в водительские права. В них должна будет отражаться более подробная информация про водителей. Например, если водитель носит контактные линзы, то это должно быть указано в водительских правах.

Ранее мы рассказали о том, какие изменения в ПДД уже вступили в силу в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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